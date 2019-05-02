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Українцям обмежили перехід на
бойлери та автономне опалення

Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:52

  sal написав:
  blueiceua написав:Оставте в покое "Радянськи кати" а теперь Россию.
Кто кого убил это под вопросом - посмотрите

Они сами себе противоречат. Есть гены, нация или нет.. По результату сейчас не понятно.

Є народ, що може перетворитися на націю. Але лише в рамках держави. Зараз критичний момент. Геноцид довго відбувався. Тому і процес болісний. Не факт, що стане успішним. В черговий раз. Але народ живий.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:54

  sal написав:
  ruvex написав:Нет трубы?
Деньги давай.

Деньги-то давай. Но "трубы" не будет 99.99%
Сколько сейчас (после 2014 г.) брака, воровства и пр.

Есть многоэтажка, горячей воды нет уже лет 7. Сейчас даже на вход дома не смогут подать, нет уже коммуникаций внутри. Думаете не будет абонпалаты? :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:58

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет


у нас так не катит )
надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам ) ...

Да вы шо?! Сами придумали или кто рассказал. Уже лет пять стоит бойлер и пишу нолики и не плачу за горячую воду. Да, периодически рисуют какую-то фигню в квитанции что якобы потребил 3.457 куба, к примеру. Плачу 0.01 коп, указываю показатели горячей воды пятилетней давности на счётчике, так как она у меня перекрыта совсем. И вуаля, все ок.Приходят старые показания.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:23

SMOKE
Красавчик.
Интересно, будет ли такое проходить чтобы не платить за горячую воду которой не потреблял с новым законом об абонплате.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:30

  blueiceua написав:SMOKE
Красавчик.
Интересно, будет ли такое проходить чтобы не платить за горячую воду которой не потреблял с новым законом об абонплате.

Реформа "Чиполлино" идет в дом к каждому.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:33

  ruvex написав:
  blueiceua написав:SMOKE
Красавчик.
Интересно, будет ли такое проходить чтобы не платить за горячую воду которой не потреблял с новым законом об абонплате.

Реформа "Чиполлино" идет в дом к каждому.

Український аналог італійському реформа "Ненажерливий кролик"... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:35

  safonovstanislav написав:Для сравнения, если в многоэтажках несколько интернет-провайдеров, подключение бесплатно, тарифы тоже близки к нулю. В частном секторе, где всего 1-2 провайдера, за подключение дерут по 2000 грн, тарифы *2 от стандартных, и более того, когда по 3 недели нет интернета(а это бывает оооочень часто, в среднем 50% времени интернета нет), то не то, что нет компенсации, но ещё и заставляют оплачивать все дни, когда по их вине интернета нет, по тому же грабительскому тарифу. Но, если просрочил платёж хоть на 1 секунду, интернет тоже автоматически вырубают. Вот такая она, монополия.

Для понимания. В многоэтажках провайдеры платят копейки за аренду места на крыше. А зачастую - вообще нифига не платят, а дают председателю инет бесплатно.
А в частном секторе идет такой расклад, ибо там столбы РЭСа:
1) Получение ТУ(техусловий) - 2000 грн за ТП. В населенных пунктах на 10000 человек это примерно 40-70 ТП.
2) Проект на весь нас.пункт. Это еще тыщ под 40. Без проекта нет договора и разрешения на работы по прокладке кабеля.
3) Ежемесячная плата - 12 грн\столб.

Вот именно поэтому там всего 2 провайдера, и такие цены за инет. А не потому, что там монополия!
Востаннє редагувалось dimo_0n в П'ят 03 тра, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:37

ruvex
Та да, "чиполино" по плану.
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