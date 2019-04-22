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Біле хакерство: навіщо бізнес
дозволяє себе зламувати

Біле хакерство: навіщо бізнес дозволяє себе зламувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:59

Біле хакерство: навіщо бізнес дозволяє себе зламувати

Пропонуємо до обговорення:
Білий хакер використовує ті самі знання та інструменти, що і хакер-зловмисник, намагаючись зламати IT-систему компанії.

Дивися повний текст Біле хакерство: навіщо бізнес дозволяє себе зламувати.
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