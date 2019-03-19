Із 1 травня у Рівному через заборгованість споживачів ТОВ «Рівнетеплоенерго» припинило подачу гарячої води до квартир.
Дивися повний текст У Рівному відключили гарячу воду за борги.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:11
У Рівному відключили гарячу воду за борги
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Дивися повний текст У Рівному відключили гарячу воду за борги.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:12
что и требовалось доказать. Люди налик получили и пошли его тратить на лекарства и еду вместо оплаты коммуналки. Очередная (наряду с медициной и т.д.) конченная реформа...
Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:37
Очередное проявление совка. Колхоз.
Отключили всем, получается: и платившим, и не платившим.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:02
detroyted
Какой колхоз, какой совок? Это значительно хуже. Можете увидеть по динамике населения.
При совке была горячая вода, газ - там где есть инфраструктура и стоило это копейки.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:22
У мене в Рівному живуть родичі в центра міста. Гарячої води в них немає дуже давно, років 15 точно. У всіх вдома газовий котел для нагріву води, в когось бойлери.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:05
blueiceua при совкє у нас була вода по погодинному графіку, постійно води ніколи не було!!! І як часто судіди затоплювали через те, що забували закрити кран. І горячою води майже не було, так тепленька...
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:37
vitalyi
Про цены при совке еще забыли написать.
А при чем тут то что Вас соседи затапливали, это тоже СССР виноват?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:00
Ну так а кто? "Клятый совок" воду дал? дал. Затопили? затопили. А вот ежели воды б не было, не было б и затопления. )))
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