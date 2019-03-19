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У Рівному відключили
гарячу воду за борги

У Рівному відключили гарячу воду за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:11

У Рівному відключили гарячу воду за борги

Пропонуємо до обговорення:
Із 1 травня у Рівному через заборгованість споживачів ТОВ «Рівнетеплоенерго» припинило подачу гарячої води до квартир.

Дивися повний текст У Рівному відключили гарячу воду за борги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:12

что и требовалось доказать. Люди налик получили и пошли его тратить на лекарства и еду вместо оплаты коммуналки. Очередная (наряду с медициной и т.д.) конченная реформа...
jr_diava88
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:37

Очередное проявление совка. Колхоз.
Отключили всем, получается: и платившим, и не платившим.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:43

Да купите вы бойлер и забудьте об отсутствии горячей воды
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:02

detroyted
Какой колхоз, какой совок? Это значительно хуже. Можете увидеть по динамике населения.
При совке была горячая вода, газ - там где есть инфраструктура и стоило это копейки.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:22

У мене в Рівному живуть родичі в центра міста. Гарячої води в них немає дуже давно, років 15 точно. У всіх вдома газовий котел для нагріву води, в когось бойлери.
vossmy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:05

blueiceua при совкє у нас була вода по погодинному графіку, постійно води ніколи не було!!! І як часто судіди затоплювали через те, що забували закрити кран. І горячою води майже не було, так тепленька...
vitalyl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:37

vitalyi
Про цены при совке еще забыли написать.
А при чем тут то что Вас соседи затапливали, это тоже СССР виноват?
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:00

  blueiceua написав:vitalyi
А при чем тут то что Вас соседи затапливали, это тоже СССР виноват?

Ну так а кто? "Клятый совок" воду дал? дал. Затопили? затопили. А вот ежели воды б не было, не было б и затопления. )))
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RomanTik
 
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