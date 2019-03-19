У Рівному відключили гарячу воду за борги

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vitalyl написав:якщо пізно приходиш з з роботи додому, а помитися немає чим, бо воду ввечері подавали з 19 до 21 год.,
Что за лагерь сурового режима?
vitalyl написав: через це дуже часто вона іржава. А затоплювали тому що залишали відкритими крани, перевіряли чи не подали воду, або ж що б не прогавити коли воду подадуть, забували закрутити, бо сусід сказав в гастрономі якийсь дефіцит викинули, треба ще пару годин вистояти у черзі, а якщо імпортні джинси чи взуття, то й ночувати доводилося.
Так вам еще и "джыны хфирмени" подавай.Е тока чухасы.
vitalyl написав: Стояк не перекривався, бо кранів не було, заглушки стояли. А в універмазі сантехніка була в дефіциті, звичайний кран купити проблема. Доводилося збирати зі старих кранів конструктор, а прокладку вирізали з товстого листа гуми...