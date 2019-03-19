У Рівному відключили гарячу воду за борги

Додано: Суб 04 тра, 2019 07:05

vitalyl написав: blueiceua при совкє у нас була вода по погодинному графіку, постійно води ніколи не було!!! І як часто судіди затоплювали через те, що забували закрити кран. І горячою води майже не було, так тепленька... blueiceua при совкє у нас була вода по погодинному графіку, постійно води ніколи не було!!! І як часто судіди затоплювали через те, що забували закрити кран. І горячою води майже не було, так тепленька...

Вы или из какого-то очень удаленного от райцентра ПГТ, или лет вам мало, и не жили Вы в то время о котором говорите. Я с 1974 года живу в городе Харьков и прекрасно помню тот самый, так ничтожно чисто по-малолетски называемый вами "совок". Вода была ВСЕГДА! Разве что летом на месяц отключали горячую во время профилактики. А так и днём, и глубокой ночью, можно было открыть кран и из него лилась очень горячая, не что сейчас, вода. А холодную воду можно было пить прямо из крана, даже без кипячения. Рискнёте сейчас такое повторить? Так что не нужно рассуждать о том, о чём Вы абсолютно ни малейшего понятия не имеете.