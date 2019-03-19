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У Рівному відключили
гарячу воду за борги

У Рівному відключили гарячу воду за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:35

  vitalyl написав:якщо пізно приходиш з з роботи додому, а помитися немає чим, бо воду ввечері подавали з 19 до 21 год.,


Что за лагерь сурового режима?

  vitalyl написав: через це дуже часто вона іржава. А затоплювали тому що залишали відкритими крани, перевіряли чи не подали воду, або ж що б не прогавити коли воду подадуть, забували закрутити, бо сусід сказав в гастрономі якийсь дефіцит викинули, треба ще пару годин вистояти у черзі, а якщо імпортні джинси чи взуття, то й ночувати доводилося.


Так вам еще и "джыны хфирмени" подавай.Е тока чухасы.

  vitalyl написав:
Стояк не перекривався, бо кранів не було, заглушки стояли. А в універмазі сантехніка була в дефіциті, звичайний кран купити проблема. Доводилося збирати зі старих кранів конструктор, а прокладку вирізали з товстого листа гуми...


Та повный п..ць :) Местность какая,время?
uliz
 
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так надо еще больше тарифы поднять
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:05

  vitalyl написав:blueiceua при совкє у нас була вода по погодинному графіку, постійно води ніколи не було!!! І як часто судіди затоплювали через те, що забували закрити кран. І горячою води майже не було, так тепленька...

Вы или из какого-то очень удаленного от райцентра ПГТ, или лет вам мало, и не жили Вы в то время о котором говорите. Я с 1974 года живу в городе Харьков и прекрасно помню тот самый, так ничтожно чисто по-малолетски называемый вами "совок". Вода была ВСЕГДА! Разве что летом на месяц отключали горячую во время профилактики. А так и днём, и глубокой ночью, можно было открыть кран и из него лилась очень горячая, не что сейчас, вода. А холодную воду можно было пить прямо из крана, даже без кипячения. Рискнёте сейчас такое повторить? Так что не нужно рассуждать о том, о чём Вы абсолютно ни малейшего понятия не имеете.
Правдоруб
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:09

Re: У Рівному відключили гарячу воду за борги

мова йде про м.Українка, Обухівський р-н, Київська обл., 35 км від Києва, жив там з 1974 до 1996р., потім одружився і переїхали в м.Київ у кімнату комунальної квартири (комуналки, це окрема розмова, це жах, умови проживання в комуналках у центрі Києва це повний жах!!!), вода була постійно, але горяча вода через газову колонку... Дружина з міста Антрацит, Луганської обл., так там в Антрациті воду подавали на пару годин в день і то не кожен день, у ванні не милися, бо як тільки подавали воду, то треба було набрати у ванну воду плюс ще відра, щоб у туалеті змивати. Про якість води то я помовчу...
vitalyl
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