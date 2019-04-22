Нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг буде відбуватися на підставі договорів.
Дивися повний текст У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня за борги за комуналку.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:30
У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня за борги за комуналку.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:30
главное здесь слово - "договор". Он составляется после согласования сторон. А нам подсовывают его уже в окончательном виде. До тех пор, пока он не будет согласован между сторонами подписывать такой договор нет смысла. на том и стоим!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:42
Re: У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня..
С каких пор у нас закон имеет обратную силу, чтобы пеня насчитывалась не с момента вступления в силу закона, а с момента вступления в силу договора с определенной службой?
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