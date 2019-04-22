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У Мінрегіоні роз'яснили, кому
буде нараховуватися пеня...

У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:30

У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня...

Пропонуємо до обговорення:
Нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг буде відбуватися на підставі договорів.

Дивися повний текст У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня за борги за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:30

главное здесь слово - "договор". Он составляется после согласования сторон. А нам подсовывают его уже в окончательном виде. До тех пор, пока он не будет согласован между сторонами подписывать такой договор нет смысла. на том и стоим!
Шабдусарды-оглы
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:42

Re: У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня..

С каких пор у нас закон имеет обратную силу, чтобы пеня насчитывалась не с момента вступления в силу закона, а с момента вступления в силу договора с определенной службой?
Black Jack - White Business
ruvex
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