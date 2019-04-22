Нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг буде відбуватися на підставі договорів.
Дивися повний текст У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня за борги за комуналку.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:30
У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня за борги за комуналку.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:30
главное здесь слово - "договор". Он составляется после согласования сторон. А нам подсовывают его уже в окончательном виде. До тех пор, пока он не будет согласован между сторонами подписывать такой договор нет смысла. на том и стоим!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:42
Re: У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня..
С каких пор у нас закон имеет обратную силу, чтобы пеня насчитывалась не с момента вступления в силу закона, а с момента вступления в силу договора с определенной службой?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:58
Шабдусары-оглы
Согласен что это не договор, поскольку он не согласован сторонами, а другого выбора н епредоставляется. Как минимум злоупотребление "монопольным положением", давление а максимум ...
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:06
Re: У Мінрегіоні роз'яснили, кому буде нараховуватися пеня..
Вот по этой причине со "свидомого платника комунальних платежiв" я перестал с прошлого месяца оплачивать комуналку.
Вторая причина - это вот это - https://news.finance.ua/ru/news/-/44738 ... o-oblgazam
Ну третья - каждый месяц сумма заборгованостi по платежам увеличивается на 6-7лярдов.
Общий долг порядка 70лярдов уже, а как там мама у Кобелева в пиндостане, не голодает? Сынок премию снова туда ей переведет? Не собираюсь быть спонсором мамы кобелЁва.
Посмотрим что будет делать правительство с долгами. Вот в Китае местным простили долги по ипотеке. Ждем-с...
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:13
Пусть они попробуют получить мою подпись под таким договором)
Готов к отключению от центрального отопления. Более того,на этом настаиваю.
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