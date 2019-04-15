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У Херсоні куплять тролейбусів
на 10 мільйонів євро

У Херсоні куплять тролейбусів на 10 мільйонів євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:38

У Херсоні куплять тролейбусів на 10 мільйонів євро

Пропонуємо до обговорення:
Херсонський виконком погодив придбання нових тролейбусів за 10 млн євро. Для купівлі тролейбусів візьмуть кредит від ЄБРР.

Дивися повний текст У Херсоні куплять тролейбусів на 10 мільйонів євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:38

Вообще-то "Возьмут кредит для покупки троллейбусов".
В таком случае неплохо бы написать под какие проценты, на какой срок и т.п.
blueiceua
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