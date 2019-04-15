Херсонський виконком погодив придбання нових тролейбусів за 10 млн євро. Для купівлі тролейбусів візьмуть кредит від ЄБРР.
Дивися повний текст У Херсоні куплять тролейбусів на 10 мільйонів євро.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:38
У Херсоні куплять тролейбусів на 10 мільйонів євро
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Дивися повний текст У Херсоні куплять тролейбусів на 10 мільйонів євро.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:38
Вообще-то "Возьмут кредит для покупки троллейбусов".
В таком случае неплохо бы написать под какие проценты, на какой срок и т.п.
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