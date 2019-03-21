В офіційному виданні Верховної Ради «Голос України» опублікували результати виборів президента.
Дивися повний текст Офіційні результати виборів президента опублікували у «Голосі України».
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:15
Офіційні результати виборів президента опублікували у...
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Дивися повний текст Офіційні результати виборів президента опублікували у «Голосі України».
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:15
як вже дістало - це ваше, обсмоктування його попереднього місця роботи і роду заняття...
Художній керівник... не соромно автору таке писати?
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