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Офіційні результати виборів
президента опублікували у...

Офіційні результати виборів президента опублікували у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:15

Офіційні результати виборів президента опублікували у...

Пропонуємо до обговорення:
В офіційному виданні Верховної Ради «Голос України» опублікували результати виборів президента.

Дивися повний текст Офіційні результати виборів президента опублікували у «Голосі України».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:15

як вже дістало - це ваше, обсмоктування його попереднього місця роботи і роду заняття...
Художній керівник... не соромно автору таке писати?
s75
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