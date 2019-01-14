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У Ілона Маска визнали:
космічна капсула Crew Dragon...

У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:28

У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon...

Пропонуємо до обговорення:
Космічна капсула Crew Dragon, яка мала доставити людей на Міжнародну космічну станцію, була зруйнована. Про це повідомив телеканал "Настоящее время" з посиланням на компанію Ілона Маска SpaceX.

Дивися повний текст У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon зруйнована.
R2
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про яку саме аномалію іде мова?
greenozon
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Очередной гиперлуп от Маска и Омеляна
blueiceua
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