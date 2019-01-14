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У Ілона Маска визнали:
космічна капсула Crew Dragon...

У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:28

У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon...

Пропонуємо до обговорення:
Космічна капсула Crew Dragon, яка мала доставити людей на Міжнародну космічну станцію, була зруйнована. Про це повідомив телеканал "Настоящее время" з посиланням на компанію Ілона Маска SpaceX.

Дивися повний текст У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon зруйнована.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:28

про яку саме аномалію іде мова?
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:01

Капсула Crew Dragon, на которой компания Илона Маска SpaceX собирается отправлять людей на Международную космическую станцию (МКС), была серьезно повреждена в результате аварии во время испытаний вспомогательных двигателей аппарата. Капсула была охвачена пламенем после нештатной ситуации. По словам очевидцев, дым из испытательной площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде было видно издалека.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:08

https://www.youtube.com/watch?v=scz-fFZT-dI
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:11

Juna.
Тогда вообще непонятно, если был дым, нештатная ситуация, то старт окладывают, а тут запустили дальше. Думали что прокатит или как.
blueiceua
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