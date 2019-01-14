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У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon...
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Космічна капсула Crew Dragon, яка мала доставити людей на Міжнародну космічну станцію, була зруйнована. Про це повідомив телеканал "Настоящее время" з посиланням на компанію Ілона Маска SpaceX.
Дивися повний текст У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon зруйнована
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R2
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:28
про яку саме аномалію іде мова?
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greenozon
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:01
Капсула Crew Dragon, на которой компания Илона Маска SpaceX собирается отправлять людей на Международную космическую станцию (МКС), была серьезно повреждена в результате аварии во время испытаний вспомогательных двигателей аппарата. Капсула была охвачена пламенем после нештатной ситуации. По словам очевидцев, дым из испытательной площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде было видно издалека.
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Juna
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:08
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warlamp
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:11
Juna.
Тогда вообще непонятно, если был дым, нештатная ситуация, то старт окладывают, а тут запустили дальше. Думали что прокатит или как.
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blueiceua
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:56
blueiceua В статті все змішали до купи. Crew Dragon (для людей) злітав в автоматичному режимі на МКС на початку березня 2019. Це був перший запуск пасажирського Dragon. Планувалось в червні зробити ще один тест (Abort Test) - змоделювати аварію при досягненні надзвукової швидкості - Crew Dragon - мав би на своїх 8 двигунах "зіскочити" з ракети (яка нібито вибухнула). В кінці квітня цей же Crew Dragon тестували на землі - включали двигуни - а він взяв і вибухнув. Не думаю, що на цьому ж Crew Dragon планували людей у липні запускати, але тепер проблема - без Abort Test - людей NASA не дозволить запускати. А кораблика вільного нема. Напевно якщо використають той, який планувався для липневого запуску (з людьми), то NASA захоче новий (третій) кораблик. Плюс, треба ж ще розібратись чого ж вибух на землі відбувся. Виходить, люди полетять не у липні, а у грудні (якщо поталанить). А запуск вантажного Dragon (буде вже 17й) просто перенесли на завтра (04.05.19). Хотіли сьогодні запустити але щось завадило. Так буває - погода і т.п.
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ukrtion
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:31
Печально, но похоже пока только "Союз" единственный вариант безопасной доставки людей на МКС....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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