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У Ілона Маска визнали:
космічна капсула Crew Dragon...

У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:28

У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon...

Пропонуємо до обговорення:
Космічна капсула Crew Dragon, яка мала доставити людей на Міжнародну космічну станцію, була зруйнована. Про це повідомив телеканал "Настоящее время" з посиланням на компанію Ілона Маска SpaceX.

Дивися повний текст У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon зруйнована.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:28

про яку саме аномалію іде мова?
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:01

Капсула Crew Dragon, на которой компания Илона Маска SpaceX собирается отправлять людей на Международную космическую станцию (МКС), была серьезно повреждена в результате аварии во время испытаний вспомогательных двигателей аппарата. Капсула была охвачена пламенем после нештатной ситуации. По словам очевидцев, дым из испытательной площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде было видно издалека.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:08

https://www.youtube.com/watch?v=scz-fFZT-dI
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:11

Juna.
Тогда вообще непонятно, если был дым, нештатная ситуация, то старт окладывают, а тут запустили дальше. Думали что прокатит или как.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:56

blueiceua В статті все змішали до купи. Crew Dragon (для людей) злітав в автоматичному режимі на МКС на початку березня 2019. Це був перший запуск пасажирського Dragon. Планувалось в червні зробити ще один тест (Abort Test) - змоделювати аварію при досягненні надзвукової швидкості - Crew Dragon - мав би на своїх 8 двигунах "зіскочити" з ракети (яка нібито вибухнула). В кінці квітня цей же Crew Dragon тестували на землі - включали двигуни - а він взяв і вибухнув. Не думаю, що на цьому ж Crew Dragon планували людей у липні запускати, але тепер проблема - без Abort Test - людей NASA не дозволить запускати. А кораблика вільного нема. Напевно якщо використають той, який планувався для липневого запуску (з людьми), то NASA захоче новий (третій) кораблик. Плюс, треба ж ще розібратись чого ж вибух на землі відбувся. Виходить, люди полетять не у липні, а у грудні (якщо поталанить). А запуск вантажного Dragon (буде вже 17й) просто перенесли на завтра (04.05.19). Хотіли сьогодні запустити але щось завадило. Так буває - погода і т.п.
ukrtion
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:31

Re: У Ілона Маска визнали: космічна капсула Crew Dragon...

Печально, но похоже пока только "Союз" единственный вариант безопасной доставки людей на МКС....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:46

antikkristall
Ничего печального нет - инженеры занимаются своим делом, совершенствуют своё изделие, лечат "детские болячки" - это нормальный процесс.
А что касается "аномалии" - этот корабль, который слетал в космос, нормально прошёл все тесты перед полётом на земле и нормально, штатно, слетал в космос.
Но ПОСЛЕ того как он вернулся на Землю, а точнее плюхнулся в океан, инженеры решили на стенде проверить его двигатели аварийного спасения - они бабахнули прямо на стенде, на видео (пост выше) хорошо видно. У инженеров есть обоснованное подозрение, что проблема в том, что горячий перегретый корабль после прохождения атмосферы плюхнулся в солёную воду и метал в двигателях чуть повело, и где-то даже осталась вода внутри двигателя, потому и он бабахнул. Повторяю - на стартовых испытаниях всё отлично работает, этот корабль УЖЕ МОЖЕТ возить людей в космос. Проблема только в том, что нет гарантии успешной сработки системы аварийного спасения в случае ПОВТОРНОГО запуска этого корабля (т.е. именно капсулы для экипажа). Ничего супер критичного нет - найдут проблему с солёной водой и будут многократно запускать корабли. Инженерам надо продолжать работать, это техника.
LutsMan
 
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