Реальна зарплата в березні 2019 року до березня минулого року зросла на 12,5%.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн (інфографіка).
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:28
Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн (інфографіка).
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:19
Номинальная зп это до вычита налогов и т.п.
Если посмотреть графики реальной зп то она увеличилась в марте 19 к марту 18: 112.5-109,5=3% - так и колеблеться в пределах около 6 тыс грн.
При офиициальной инфляции около 9% получается минус 6% на выходе (чистыми)
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