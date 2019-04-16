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Середня зарплата в Україні
перевищила 10 тис. грн...

Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:28

Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн...

Пропонуємо до обговорення:
Реальна зарплата в березні 2019 року до березня минулого року зросла на 12,5%.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:19

Номинальная зп это до вычита налогов и т.п.
Если посмотреть графики реальной зп то она увеличилась в марте 19 к марту 18: 112.5-109,5=3% - так и колеблеться в пределах около 6 тыс грн.
При офиициальной инфляции около 9% получается минус 6% на выходе (чистыми)
blueiceua
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