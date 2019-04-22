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Білорусь підвищує експортне мито на нафту та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:07
Пропонуємо до обговорення:
Білорусь з 1 травня підвищить експортне мито на нафту та нафтопродукти для країн, що не входять до Євразійського союзу з Росією. Відтак, нафта та бензин, які Білорусь буде продавати до України та ЄС, можуть дещо подорожчати.
Дивися повний текст Білорусь підвищує експортне мито на нафту та нафтопродукти для України та ЄС
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:07
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