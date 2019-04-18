|
|
У ПриватБанку попередили про небезпечну схему
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник банку Олег Серга.
Дивися повний текст У ПриватБанку попередили про небезпечну схему
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88629
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:48
и на фото - чемодан с российскими рублями. ))))
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2507
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 6660 раз.
- Подякували: 580 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему