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У ПриватБанку попередили
про небезпечну схему

У ПриватБанку попередили про небезпечну схему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:48

У ПриватБанку попередили про небезпечну схему

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник банку Олег Серга.

Дивися повний текст У ПриватБанку попередили про небезпечну схему.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:48

и на фото - чемодан с российскими рублями. ))))
RomanTik
 
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