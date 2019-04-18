Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник банку Олег Серга.
Дивися повний текст У ПриватБанку попередили про небезпечну схему.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:48
У ПриватБанку попередили про небезпечну схему
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ПриватБанку попередили про небезпечну схему.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:28
Ага, не проводит
Только в приват24 и на мыло присылает то "выиграй с мастеркард", то еще чего.
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