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НБУ в кінці квітня перерахував до держбюджету 47,6 млрд грн
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) в останні дні квітня перерахував до державного бюджету частину прибутку за 2018 рік у розмірі 47,6 млрд грн з 64,878 млрд грн, які він повинен перерахувати протягом усього цього року, йдеться в звітності Держказначейства.
Дивися повний текст НБУ в кінці квітня перерахував до держбюджету 47,6 млрд грн
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:04
Вот где действительно печальная новость, а не там, где доллар на 6 копеек подорожал. Из этого транша с майскими долгами рассчитаются, а дальше?
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max_us_ua
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