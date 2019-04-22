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НБУ в кінці квітня перерахував
до держбюджету 47,6 млрд грн

НБУ в кінці квітня перерахував до держбюджету 47,6 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:04

НБУ в кінці квітня перерахував до держбюджету 47,6 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) в останні дні квітня перерахував до державного бюджету частину прибутку за 2018 рік у розмірі 47,6 млрд грн з 64,878 млрд грн, які він повинен перерахувати протягом усього цього року, йдеться в звітності Держказначейства.

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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:04

Вот где действительно печальная новость, а не там, где доллар на 6 копеек подорожал. Из этого транша с майскими долгами рассчитаются, а дальше?
max_us_ua
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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