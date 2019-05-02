Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що Росія хоче в січні 2020 року спробувати створити штучну газову кризу в Україні.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:49
Росія спробує створити штучну газову кризу в Україні в...
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Дивися повний текст Росія спробує створити штучну газову кризу в Україні в 2020, - Коболєв.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:49
Что этот кобылев так переживает - у него же "реверс" прямиком из Гейропы и поднятая газодобыча в Украине.
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