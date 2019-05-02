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Росія спробує створити штучну
газову кризу в Україні в...

Росія спробує створити штучну газову кризу в Україні в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:49

Росія спробує створити штучну газову кризу в Україні в...

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що Росія хоче в січні 2020 року спробувати створити штучну газову кризу в Україні.

Дивися повний текст Росія спробує створити штучну газову кризу в Україні в 2020, - Коболєв.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:10

Значит нужно сплотиться вокруг Нафтогаза и скинуться на "независимость".
*Или маме в Майами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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