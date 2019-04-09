Три гірничо-збагачувальні комбінати з групи "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського в 2018 році сукупно отримали 15,8 мільярда чистого прибутку.
Дивися повний текст Три ГЗК Ахметова–Новинського отримали 16 мільярдів прибутку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:09
Три ГЗК Ахметова–Новинського отримали 16 мільярдів прибутку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Три ГЗК Ахметова–Новинського отримали 16 мільярдів прибутку.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:09
Друзья Пети, которых нужно было выслать вслед за Януковичем бандеролью.
|