RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Три ГЗК Ахметова–Новинського
отримали 16 мільярдів прибутку

Три ГЗК Ахметова–Новинського отримали 16 мільярдів прибутку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:09

Три ГЗК Ахметова–Новинського отримали 16 мільярдів прибутку

Пропонуємо до обговорення:
Три гірничо-збагачувальні комбінати з групи "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського в 2018 році сукупно отримали 15,8 мільярда чистого прибутку.

Дивися повний текст Три ГЗК Ахметова–Новинського отримали 16 мільярдів прибутку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88636
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:09

Друзья Пети, которых нужно было выслать вслед за Януковичем бандеролью.
Rainbow
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:42

Петя не хотел воевать с ними
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 97
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Польщі підрахували, скільки мільярдів українські...
R2 » Пон 15 кві, 2019 08:17
1 633
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2019 11:16
RomanTik
Закон про енергоефективність: Зубко очікує €30 мільярдів...
R2 » Суб 13 кві, 2019 17:46
2 487
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 кві, 2019 07:39
zloy_ukr
Заробітчани переказали в Україну рекордні 14 мільярдів... 1, 2
R2 » Вів 09 кві, 2019 13:33
13 1104
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2019 14:35
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.