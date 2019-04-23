Штрафи будуть діяти з 24 травня.
Дивися повний текст ДФС назвала суми штрафів для власників \"єврономерів\" з 24 травня (інфографіка).
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:10
ДФС назвала суми штрафів для власників "єврономерів" з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС назвала суми штрафів для власників \"єврономерів\" з 24 травня (інфографіка).
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:10
Я повністю підтримую це нововведення. Євробляхери маю нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за підрив економічного стану Держави в цілому, так і зневагу окремих держдіячів, відповідальних за цю галузь збору податей в Казну.
На мою думку, прийшов час ще більше обмежити пересічних у неправильному витрачанні, дарованих люб'язністю і великодушністю Держави, їм коштів. Треба законодавчо закріпити, що засобами пересування з кількістю коліс більше 3-х мають право володіти тільки держслужбовці і Держава.
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