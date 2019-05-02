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У розвиток аеропорту Бориспіль вкладуть 3,4 млрд євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:17
Пропонуємо до обговорення:
Урядовий комітет схвалив концепцію розвитку міжнародного аеропорту Бориспіль до 2045 року.
Дивися повний текст У розвиток аеропорту Бориспіль вкладуть 3,4 млрд євро
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:17
Там и так две полосы....
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crewuia
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