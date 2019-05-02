RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У розвиток аеропорту Бориспіль
вкладуть 3,4 млрд євро

У розвиток аеропорту Бориспіль вкладуть 3,4 млрд євро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:17

У розвиток аеропорту Бориспіль вкладуть 3,4 млрд євро

Пропонуємо до обговорення:
Урядовий комітет схвалив концепцію розвитку міжнародного аеропорту Бориспіль до 2045 року.

Дивися повний текст У розвиток аеропорту Бориспіль вкладуть 3,4 млрд євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88636
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:17

Там и так две полосы....
crewuia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо основні проблеми, які гальмують розвиток...
R2 » Чет 02 тра, 2019 14:55
2 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 14:19
blueiceua
НБУ в кінці квітня перерахував до держбюджету 47,6 млрд грн
R2 » П'ят 03 тра, 2019 13:04
1 19
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 13:04
max_us_ua
У Херсоні куплять тролейбусів на 10 мільйонів євро
R2 » П'ят 03 тра, 2019 09:38
3 45
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 12:31
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.