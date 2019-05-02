У розвиток аеропорту Бориспіль вкладуть 3,4 млрд євро

- Не так давно вы заявляли о планах по строительству новой взлетно-посадочной полосы. Во сколько этот проект обойдется аэропорту? Где будете брать деньги?



- Речь идет о реконструкции второй взлетной зоны. Т.е. это не только взлетно-посадочная полоса, это прилегающие системы перронов и рулежных дорожек, зоны размещения вспомогательных сооружений, ангаров, терминалов. Это большой блок.



Мы сейчас находимся в активной проработке нескольких вариантов и в ближайшее время ожидаем от проектного института технико-экономическое обоснование этого проекта. Параллельно ТЭО этой реконструкции по своей инициативе делали наши китайские партнеры, которые тоже проявляют интерес к этому проекту. Я думаю, что где-то в начале года мы выйдем на согласованный вариант.



Это будет новая полоса, смещенная ближе по оси на запад, и проложенная метрах в 100 параллельно с существующей. Также будет проложена вторая рулежная дорожка, построены дополнительные перроны. Туда же мы попросили включить ангарные мощности.