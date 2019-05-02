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У розвиток аеропорту Бориспіль
вкладуть 3,4 млрд євро

У розвиток аеропорту Бориспіль вкладуть 3,4 млрд євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:17

У розвиток аеропорту Бориспіль вкладуть 3,4 млрд євро

Пропонуємо до обговорення:
Урядовий комітет схвалив концепцію розвитку міжнародного аеропорту Бориспіль до 2045 року.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:17

Там и так две полосы....
crewuia
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:33

  crewuia написав:Там и так две полосы....


Жаль, что гендиректор аэропорта об этом не знает.
https://interfax.com.ua/news/interview/558988.html
- Не так давно вы заявляли о планах по строительству новой взлетно-посадочной полосы. Во сколько этот проект обойдется аэропорту? Где будете брать деньги?

- Речь идет о реконструкции второй взлетной зоны. Т.е. это не только взлетно-посадочная полоса, это прилегающие системы перронов и рулежных дорожек, зоны размещения вспомогательных сооружений, ангаров, терминалов. Это большой блок.

Мы сейчас находимся в активной проработке нескольких вариантов и в ближайшее время ожидаем от проектного института технико-экономическое обоснование этого проекта. Параллельно ТЭО этой реконструкции по своей инициативе делали наши китайские партнеры, которые тоже проявляют интерес к этому проекту. Я думаю, что где-то в начале года мы выйдем на согласованный вариант.

Это будет новая полоса, смещенная ближе по оси на запад, и проложенная метрах в 100 параллельно с существующей. Также будет проложена вторая рулежная дорожка, построены дополнительные перроны. Туда же мы попросили включить ангарные мощности.
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