|
|
|
В Конгресі США повідомили, чого чекають від Зеленського
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:32
Пропонуємо до обговорення:
У Палаті представників Конгресу США заявили про необхідність більшої підтримки України.
Дивися повний текст В Конгресі США повідомили, чого чекають від Зеленського
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88636
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|985
|
|
|17
|1413
|
|
|12
|819
|
|