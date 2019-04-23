RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Конгресі США повідомили,
чого чекають від Зеленського

В Конгресі США повідомили, чого чекають від Зеленського
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:32

В Конгресі США повідомили, чого чекають від Зеленського

Пропонуємо до обговорення:
У Палаті представників Конгресу США заявили про необхідність більшої підтримки України.

Дивися повний текст В Конгресі США повідомили, чого чекають від Зеленського.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88636
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки 1, 2
R2 » Суб 27 кві, 2019 13:17
14 985
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2019 12:57
hxbbgaf
У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією 1, 2
R2 » Вів 23 кві, 2019 11:30
17 1413
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 21:53
Ratatui
У Зеленського розповіли про перші ключові призначення 1, 2
R2 » П'ят 26 кві, 2019 11:54
12 819
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 18:40
deneg net

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.