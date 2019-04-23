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Коломойський готовий "розміняти на щось" компенсацію в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:40
Пропонуємо до обговорення:
Колишній акціонер "ПриватБанку" Ігор Коломойський готовий згодом отримати як компенсацію від націоналізації фінансової установи 2 млрд дол., які були інвестовані впродовж 25 років, або може розглянути інший варіант.
Дивися повний текст Коломойський готовий \"розміняти на щось\" компенсацію в $2 млрд від націоналізації ПриватБанку
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:40
Коломойский вывел активы, затем избавился от убыточного банка , налогоплательщики вынуждено заплатили за приватизацию из собственного кармана а теперь ещё требует за это компенсацию ?
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