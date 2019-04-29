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Зовнішня торгівля України
пішла в мінус на $2 мільярди

Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $2 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:49

Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $2 мільярди

Пропонуємо до обговорення:
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-березень 2019 року зведено з дефіцитом на рівні 2,013 мільярда доларів, що на 3,7% вище дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:49

Прии таких ценах на газ, электричество и т.п. это неудевительно.
blueiceua
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