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Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $2 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-березень 2019 року зведено з дефіцитом на рівні 2,013 мільярда доларів, що на 3,7% вище дефіциту за аналогічний період попереднього року.
Дивися повний текст Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $2 мільярди
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R2
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:49
Прии таких ценах на газ, электричество и т.п. это неудевительно.
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blueiceua
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:15
Нет в стране нормальной экономической политики кроме как "инвестиция приди".
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Igorten
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:55
Igorten
почему нет? Те, кто кушает икорку с Роттердам-плюсов и зеленого тарифа (и прочих энергетических проектов), очень даже в шоколаде...
П. С. Оговорка по Фрейду)))
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max_us_ua
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:23
политика деиндустриализации страны работает, а успешных аграрных держав в мире не существует, крапка
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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