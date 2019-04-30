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Чверть усіх зарплат в Україні
отримують у Києві (таблиця)

Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:52

Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики оприлюднила дані щодо фонду заробітної плати в України в березні 2019 року.

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