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Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики оприлюднила дані щодо фонду заробітної плати в України в березні 2019 року.
Дивися повний текст Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві (таблиця)
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