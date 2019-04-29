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Омелян пропонує Hyundai налагодити виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:00
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу запропонував розглянути можливість розміщення потужностей компанії Hyundai в Україні.
Дивися повний текст Омелян пропонує Hyundai налагодити виробництво електрокарів в Україні
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