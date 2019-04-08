Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info".
Дивися повний текст Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:03
Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:04
Беня не желает палить свою бизнес-модель перед коллегами по олигархическому цеху. А модель проста, выворачивай карманы государству и ложи бабки в свои оффшорные кармашки. А лох (налогоплательщик) все заплатит
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