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Коломойський - Зеленському:
З великим бізнесом не...

Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:03

Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info".

Дивися повний текст Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:04

Беня не желает палить свою бизнес-модель перед коллегами по олигархическому цеху. А модель проста, выворачивай карманы государству и ложи бабки в свои оффшорные кармашки. А лох (налогоплательщик) все заплатит
redmax11
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