Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info".
Дивися повний текст Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:03
Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:04
Беня не желает палить свою бизнес-модель перед коллегами по олигархическому цеху. А модель проста, выворачивай карманы государству и ложи бабки в свои оффшорные кармашки. А лох (налогоплательщик) все заплатит
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:06
Беня открыто намекнул, кто должен быть любимой женой. Никакого колхоза. :)
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:29
Так він і буде. Правило "хто за дівчину платить, той її і танцює" ще ніхто не відміняв.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Суб 04 тра, 2019 04:48
Сейчас набегут Капитаны Очевидности и начнут нам незрячим глаза открывать. Как же вы все надоели, да знали мы это всё, знали. Но проголосовали за Зе и плевали мы на всё что пишете. Надоел ваш порох, теперь Беню терпеть будем для эстетического разнообразия. Да и хочется по приколу посмотреть как "патриоты" начнут вышиванки на зеленые футболки менять. Да и будёновку никто из них не выбрасывал, держат в чулане на всякий случай па.лы.
Додано: Суб 04 тра, 2019 13:15
+50грн !
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