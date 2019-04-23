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Гендиректор Boeing заявляє
про успішне оновлення...

Гендиректор Boeing заявляє про успішне оновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:21

Гендиректор Boeing заявляє про успішне оновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Boeing досягла "стабільного прогресу" в оновленні програмного забезпечення літаків 737 MAX, яке має на меті усунути загрозу потенційних авіакатастроф, подібних до тих, що сталися впродовж останніх місяців.

Дивися повний текст Гендиректор Boeing заявляє про успішне оновлення програмного забезпечення на 737 MAX.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:21

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blueiceua
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