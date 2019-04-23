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Гендиректор Boeing заявляє про успішне оновлення...
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:21
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Boeing досягла "стабільного прогресу" в оновленні програмного забезпечення літаків 737 MAX, яке має на меті усунути загрозу потенційних авіакатастроф, подібних до тих, що сталися впродовж останніх місяців.
Дивися повний текст Гендиректор Boeing заявляє про успішне оновлення програмного забезпечення на 737 MAX
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:21
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