Експерт роз'яснив, в яких випадках мешканці все-таки можуть відмовитися від централізованого теплопостачання.
Дивися повний текст Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть нововведень.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:06
Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть...
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Дивися повний текст Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть нововведень.
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