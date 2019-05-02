|
|
Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:06
Пропонуємо до обговорення:
Експерт роз'яснив, в яких випадках мешканці все-таки можуть відмовитися від централізованого теплопостачання.
Дивися повний текст Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть нововведень
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88643
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:35
В общем- продавай квартиру, покупай дом и нет проблем.
-
dramiel87
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 24.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:40
Квартиры вторички с автономной будут в цене :)
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему