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Обмеження на котли та бойлери:
українцям роз'яснили суть...

Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:06

Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть...

Пропонуємо до обговорення:
Експерт роз'яснив, в яких випадках мешканці все-таки можуть відмовитися від централізованого теплопостачання.

Дивися повний текст Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть нововведень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:35

В общем- продавай квартиру, покупай дом и нет проблем.
dramiel87
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:40

Квартиры вторички с автономной будут в цене :)
dimo_0n
 
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