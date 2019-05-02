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Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть...
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:06
Пропонуємо до обговорення:
Експерт роз'яснив, в яких випадках мешканці все-таки можуть відмовитися від централізованого теплопостачання.
Дивися повний текст Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть нововведень
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R2
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:35
В общем- продавай квартиру, покупай дом и нет проблем.
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dramiel87
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:40
Квартиры вторички с автономной будут в цене :)
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dimo_0n
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Додано: Суб 04 тра, 2019 09:33
“Если вы создадите ОСМД или проведете собрание и решите, что установите себе котельную или что-то подобное, то все равно нужно будет походить по инстанциям, получить необходимые разрешения и установить эту котельную. Тогда вам официально обрежут централизованное теплоснабжение”, – пояснил Сергиенко.
В то же время он предупредил украинцев о подводных камнях такого решения.
“Со временем такие крышные котельные изнашиваются и требуют капитального ремонта или замены. И все это ложится на плечи жильцов. Никто за них этого делать не будет. Они должны это финансировать”, – рассказал эксперт.
И это касается не только "крышных котелен" но и абсолютно всего. Поэтому ОСББ создавать - это или от отсутствия страха или от отсутствия мозгов.
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rjkz
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