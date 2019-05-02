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Обмеження на котли та бойлери:
українцям роз'яснили суть...

Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:06

Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть...

Пропонуємо до обговорення:
Експерт роз'яснив, в яких випадках мешканці все-таки можуть відмовитися від централізованого теплопостачання.

Дивися повний текст Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть нововведень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:35

В общем- продавай квартиру, покупай дом и нет проблем.
dramiel87
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:40

Квартиры вторички с автономной будут в цене :)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:33

Re: Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть

Если вы создадите ОСМД или проведете собрание и решите, что установите себе котельную или что-то подобное, то все равно нужно будет походить по инстанциям, получить необходимые разрешения и установить эту котельную. Тогда вам официально обрежут централизованное теплоснабжение”, – пояснил Сергиенко.

В то же время он предупредил украинцев о подводных камнях такого решения.

Со временем такие крышные котельные изнашиваются и требуют капитального ремонта или замены. И все это ложится на плечи жильцов. Никто за них этого делать не будет. Они должны это финансировать”, – рассказал эксперт.


И это касается не только "крышных котелен" но и абсолютно всего. Поэтому ОСББ создавать - это или от отсутствия страха или от отсутствия мозгов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:22

Re: Обмеження на котли та бойлери: українцям роз'яснили суть

  dimo_0n написав:Квартиры вторички с автономной будут в цене :)

Смотря какая автономка, если на электричестве по спецтарифу, то да, а если газ, то все под БОЛЬШИМ вопросом. Более-того, газа в домах выше 10 этажей не будет НИКОГДА. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:27

  dramiel87 написав:В общем- продавай квартиру, покупай дом и нет проблем.

живу в доме, не сказал бы -что нет проблем совсем
Бекас
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