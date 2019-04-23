RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського пояснили, що
вплине на збереження транзиту...

У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:46

У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив у Брюсселі радник обраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк.

Дивися повний текст У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту газу через Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88644
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:46

А при чем здесь позиция США? Вы ж независимое государство, или не независимое? Опять же... мы ж вроде рос газ не покупаем уже... хз сколько - президент сказал лично, или вы ему не верите? Так все ок, полностью разрываете все отношения со страной агрессором! Или все таки не такой уж и агрессор?? Так вы определитесь господа , или крестик снимите или трусы оденьте.... а то я че то не пойму ваших отличий от предыдущего...
svetoch-10
 
Повідомлень: 238
З нами з: 21.12.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Конгресі США повідомили, чого чекають від Зеленського
R2 » П'ят 03 тра, 2019 14:32
0 16
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 14:32
R2
У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією 1, 2
R2 » Вів 23 кві, 2019 11:30
17 1413
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 21:53
Ratatui
У Зеленського розповіли про перші ключові призначення 1, 2
R2 » П'ят 26 кві, 2019 11:54
12 819
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 18:40
deneg net

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5946)
03.05.2019 23:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.