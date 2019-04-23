Про це заявив у Брюсселі радник обраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту газу через Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:46
У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту газу через Україну.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:46
А при чем здесь позиция США? Вы ж независимое государство, или не независимое? Опять же... мы ж вроде рос газ не покупаем уже... хз сколько - президент сказал лично, или вы ему не верите? Так все ок, полностью разрываете все отношения со страной агрессором! Или все таки не такой уж и агрессор?? Так вы определитесь господа , или крестик снимите или трусы оденьте.... а то я че то не пойму ваших отличий от предыдущего...
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:38
svetoch-10 ,
происходящее таково: Россия одновременно вялый агрессор и торговый партнёр, как в квантовой механике корпускулярно-волновой дуализм.
|