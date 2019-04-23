Про це заявив у Брюсселі радник обраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту газу через Україну.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:46
У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту газу через Україну.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:46
А при чем здесь позиция США? Вы ж независимое государство, или не независимое? Опять же... мы ж вроде рос газ не покупаем уже... хз сколько - президент сказал лично, или вы ему не верите? Так все ок, полностью разрываете все отношения со страной агрессором! Или все таки не такой уж и агрессор?? Так вы определитесь господа , или крестик снимите или трусы оденьте.... а то я че то не пойму ваших отличий от предыдущего...
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:38
svetoch-10 ,
происходящее таково: Россия одновременно вялый агрессор и торговый партнёр, как в квантовой механике корпускулярно-волновой дуализм.
Додано: Суб 04 тра, 2019 13:23
А какие отличия в данном вопросе должны быть ? Рос газ мы покупаем и покупать думаю будем. Транзит это деньги и поддержка работоспособности системы. Не понимаю что вам не нравится ? Что до "независимости" ... ну вы же не ребенок ? Или у вас только два крайних состояния "вкл" и "выкл" ?
Додано: Суб 04 тра, 2019 16:23
Re: У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту
Найважливіше, що вплине на транзиту газу, - це щоб пан Зеленський запропонував справедливу ціну днр і лнр за транзит з росії через територію незалежних республік. Ця сума має бути не меншою, ніж ціна газу який споживають украінци, проживаючі в даних республіках. Це має бути подібно до того, як з видобутком газу на шельфі, який споживають украінци Криму, завдяки великодушному газпрому, який узяв на себе такий благородний обов'язок.
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:03
Re: У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту
Транзит газа зависит не от мордора, а от Украины и США. Оно понятно, что в силу "духовности, скреп и лишней хромосомы' обитатели запоребрика не могут понять простой вещи - нет транзита нет газа в ЕС по договорам = куча штрафов + нет денег для режима путина. Украина - ну да есть потери от отсутствия оплаты за транзит. Но не более того. Замерзнем? Уже несколько раз "замерзали")). Проблема тут не в обитателях запоребрика. а рабской психологии наших переговоршиков + бездарность руководства которое за 4 бездарно потраченных года панування "главКерманыча" так и диверсифицировало физические поставки газа.
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:53
Напиши Зеленскому, как решить проблему с транзитом газа, он ищет талантливых. Заодно, научишь, как жить дальше и решишь все проблемы.
Додано: Суб 04 тра, 2019 19:34
Так они, видимо, боятся оставить Европу без газа.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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