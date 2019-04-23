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У Зеленського пояснили, що
вплине на збереження транзиту...

У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:39

Re: У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту

  M-A-X написав:Так они, видимо, боятся оставить Европу без газа.

Согласен с Вами....НО не стоит забывать что они ОБЯЗАНЫ решать сначала проблемы Украины а потом уж ЕС и прочих стран. Деньги они из нас качают а не европов)...
PS Помню как прошлой весной один кучерявый не мальчик но муж бегал и кричал - прикрути.. прикрути...Мы говорит надежный партнер Европы.. Всегда интересовал вопрос - а почему нам -прикрути- а им - надежный партнер-? Почему не им бы прикрутить? Ведь выбирали этого керманыча не бюргеры Баварии а мы..(ну не все, но тем не менее..)
Ну и в итоге результат у "прикрутиста" -73%...
Вы можете представить Трампа который бегает по Техасу и орет - прикрути.. прикрути-- а то там Канады обидятся или Мексики? ))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:13

если слушать таких советников, то транзита точно не будет...
Cler
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