У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту...

Согласен с Вами....НО не стоит забывать что они ОБЯЗАНЫ решать сначала проблемы Украины а потом уж ЕС и прочих стран. Деньги они из нас качают а не европов)...
PS Помню как прошлой весной один кучерявый не мальчик но муж бегал и кричал - прикрути.. прикрути...Мы говорит надежный партнер Европы.. Всегда интересовал вопрос - а почему нам -прикрути- а им - надежный партнер-? Почему не им бы прикрутить? Ведь выбирали этого керманыча не бюргеры Баварии а мы..(ну не все, но тем не менее..)
Ну и в итоге результат у "прикрутиста" -73%...
Вы можете представить Трампа который бегает по Техасу и орет - прикрути.. прикрути-- а то там Канады обидятся или Мексики? ))