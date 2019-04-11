У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту...
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M-A-X написав:Так они, видимо, боятся оставить Европу без газа.
Согласен с Вами....НО не стоит забывать что они ОБЯЗАНЫ решать сначала проблемы Украины а потом уж ЕС и прочих стран. Деньги они из нас качают а не европов)... PS Помню как прошлой весной один кучерявый не мальчик но муж бегал и кричал - прикрути.. прикрути...Мы говорит надежный партнер Европы.. Всегда интересовал вопрос - а почему нам -прикрути- а им - надежный партнер-? Почему не им бы прикрутить? Ведь выбирали этого керманыча не бюргеры Баварии а мы..(ну не все, но тем не менее..) Ну и в итоге результат у "прикрутиста" -73%... Вы можете представить Трампа который бегает по Техасу и орет - прикрути.. прикрути-- а то там Канады обидятся или Мексики? ))
svetoch-10 написав:А при чем здесь позиция США? Вы ж независимое государство, или не независимое? Опять же... мы ж вроде рос газ не покупаем уже... хз сколько - президент сказал лично, или вы ему не верите? Так все ок, полностью разрываете все отношения со страной агрессором! Или все таки не такой уж и агрессор?? Так вы определитесь господа , или крестик снимите или трусы оденьте.... а то я че то не пойму ваших отличий от предыдущего...
А какие отличия в данном вопросе должны быть ? Рос газ мы покупаем и покупать думаю будем. Транзит это деньги и поддержка работоспособности системы. Не понимаю что вам не нравится ? Что до "независимости" ... ну вы же не ребенок ? Или у вас только два крайних состояния "вкл" и "выкл" ?
Т.е. вы подтверждаете, что наш бывший президент нагло врал? Вопрос не в нравится или не нравится, а в очевидности фактов и мало того что их преподносили корявенько, но в массе своей все еще их и поддерживали... Поэтому я и написал про трусы и крестик. А про независимость опять же - вопрос к руководству ,оно утверждает что принимает независимые решения и "твердо" стоит на своих позициях)