У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту...

Додано: Суб 04 тра, 2019 22:39

M-A-X написав: Так они, видимо, боятся оставить Европу без газа. Так они, видимо, боятся оставить Европу без газа.

Согласен с Вами....НО не стоит забывать что они ОБЯЗАНЫ решать сначала проблемы Украины а потом уж ЕС и прочих стран. Деньги они из нас качают а не европов)...PS Помню как прошлой весной один кучерявый не мальчик но муж бегал и кричал - прикрути.. прикрути...Мы говорит надежный партнер Европы.. Всегда интересовал вопрос - а почему нам -прикрути- а им - надежный партнер-? Почему не им бы прикрутить? Ведь выбирали этого керманыча не бюргеры Баварии а мы..(ну не все, но тем не менее..)Ну и в итоге результат у "прикрутиста" -73%...Вы можете представить Трампа который бегает по Техасу и орет - прикрути.. прикрути-- а то там Канады обидятся или Мексики? ))